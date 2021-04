மாநில செய்திகள்

தி.மு.க. சார்பில் வழங்கப்படுகிறது கனடா பல்கலைக்கழக தமிழ் இருக்கைக்கு ரூ.10 லட்சம் நிதி உதவி மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + DMK MK Stalin's announcement of financial assistance of Rs. 10 lakhs for the Tamil seat of the University of Canada

