மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் உற்பத்தியான ஆக்சிஜனை பிறமாநிலங்களுக்கு வழங்கிய விவகாரம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + Udayanithi Stalin's accusation of supplying oxygen produced by Tamil Nadu to other states

தமிழகத்தில் உற்பத்தியான ஆக்சிஜனை பிறமாநிலங்களுக்கு வழங்கிய விவகாரம் - உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு