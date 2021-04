மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சிஜனை தமிழகத்தின் தேவைக்கு முழுமையாக வழங்க வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + The oxygen produced at the Sterlite plant must be fully supplied to the needs of Tamil Nadu; MK Stalin's insistence on the central government

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்சிஜனை தமிழகத்தின் தேவைக்கு முழுமையாக வழங்க வேண்டும்; மத்திய அரசுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்