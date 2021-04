மாநில செய்திகள்

தயக்கமும், அச்சமும் காட்டாமல் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுங்கள்; கமல்ஹாசன் வேண்டுகோள் + "||" + Get vaccinated without hesitation or fear; Kamalhasan request

தயக்கமும், அச்சமும் காட்டாமல் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுங்கள்; கமல்ஹாசன் வேண்டுகோள்