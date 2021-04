மாநில செய்திகள்

வெற்றி கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை: தேர்தல் ஆணைய உத்தரவை அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தல் + "||" + Prohibition of victory celebrations: All must abide by Election Commission order; BJP Leaser Murugan

வெற்றி கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை: தேர்தல் ஆணைய உத்தரவை அனைவரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்; பா.ஜ.க. தலைவர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தல்