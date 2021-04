மாநில செய்திகள்

விசாரணை கைதி உயிரிழந்த சம்பவம்: போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர், 2 ஏட்டுகளுக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறை; திண்டுக்கல் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு + "||" + Investigating prisoner fatal incident: Police sub-inspector, jailed for 10 years each for 2 papers; Judgment in Dindigul Court

விசாரணை கைதி உயிரிழந்த சம்பவம்: போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர், 2 ஏட்டுகளுக்கு தலா 10 ஆண்டுகள் சிறை; திண்டுக்கல் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு