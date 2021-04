மாநில செய்திகள்

வைப்பு தொகை மீதான வட்டி வருவாய்: வரி விலக்குக்கான படிவம் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும்; வங்கிகளுக்கு மூத்த குடிமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Interest income on deposits: Have the opportunity to file a tax deduction form; Senior citizens demand for banks

வைப்பு தொகை மீதான வட்டி வருவாய்: வரி விலக்குக்கான படிவம் தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும்; வங்கிகளுக்கு மூத்த குடிமக்கள் கோரிக்கை