மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் உற்பத்தியாகும் ஆக்சிஜனை தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டும்; தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி + "||" + Oxygen produced at the Sterlite plant should be supplied to Tamil Nadu; Thirumavalavan MP

ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் உற்பத்தியாகும் ஆக்சிஜனை தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டும்; தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. பேட்டி