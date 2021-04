மாநில செய்திகள்

சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள கொரோனா ஆஸ்பத்திரிகளை கண்காணிக்க தனி ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி + "||" + Separate IAS to monitor Corona hospitals in Chennai and suburbs. Officer

சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள கொரோனா ஆஸ்பத்திரிகளை கண்காணிக்க தனி ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி