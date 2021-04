மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்த பெண்ணின் உடலை ஒப்படைக்க ரூ.19 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்ட சுகாதார ஆய்வாளர்கள் 2 பேர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + Two health inspectors fired for demanding Rs 19,000 bribe to hand over corona body

