மாநில செய்திகள்

ஆக்சிஜன் தேவை, அத்தியாவசிய மருந்துகள் இருப்பை கண்காணிக்க 4 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம் + "||" + Oxygen requirement, 4 IAS to monitor the presence of essential drugs. Appointment of officers

ஆக்சிஜன் தேவை, அத்தியாவசிய மருந்துகள் இருப்பை கண்காணிக்க 4 ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள் நியமனம்