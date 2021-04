மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் 2-வது அலை: கவர்னர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் தலைமைச் செயலாளர் விளக்கம் அளித்தார் + "||" + 2nd wave of corona epidemic in Tamil Nadu: Study meeting chaired by Governor General Secretary explained

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றின் 2-வது அலை: கவர்னர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் தலைமைச் செயலாளர் விளக்கம் அளித்தார்