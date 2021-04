மாநில செய்திகள்

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இலவச தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்பதிவு தொடங்கியது + "||" + Booking has started for free vaccination for those over 18 years of age

18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இலவச தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள முன்பதிவு தொடங்கியது