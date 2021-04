மாநில செய்திகள்

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி: தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிராமமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + Permission to open Sterlite plant: Tension as villagers gather at Thoothukudi Collector's office

ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க அனுமதி: தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிராமமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு