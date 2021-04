மாநில செய்திகள்

மே 1- சனிக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அவசியமில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + May 1- No full curfew is required on Saturday Government of Tamil Nadu explanation in highCourt

மே 1- சனிக்கிழமை முழு ஊரடங்கு அவசியமில்லை ஐகோர்ட்டில் தமிழக அரசு விளக்கம்