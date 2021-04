மாநில செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை: சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு, முத்தரசன் கடிதம் + "||" + Counting of votes: Take care without a doubt

வாக்கு எண்ணிக்கை: சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு, முத்தரசன் கடிதம்