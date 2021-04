மாநில செய்திகள்

கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து வாங்க 4-வது நாளாக குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + On the 4th day, the public gathered at the Government Medical College, Kilpauk to buy Remdecivir.

