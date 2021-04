மாநில செய்திகள்

நெல்லை, கன்னியாகுமரி பகுதிகளில் திடீர் நில அதிர்வு பொதுமக்கள் வீதிக்கு ஓடி வந்ததால் பரபரப்பு + "||" + A sudden earthquake in Nellai and Kanyakumari areas caused a stir as people rushed to the public road

