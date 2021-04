மாநில செய்திகள்

விமானம் மூலம் மேலும் 3 லட்சம் ‘‘கோவிஷீல்டு’’ தடுப்பூசிகள் தமிழகம் வந்தது + "||" + Another 3 lakh Govshield vaccines arrived in Tamil Nadu by air

விமானம் மூலம் மேலும் 3 லட்சம் ‘‘கோவிஷீல்டு’’ தடுப்பூசிகள் தமிழகம் வந்தது