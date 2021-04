மாநில செய்திகள்

கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ள மாவட்டங்களில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுமா? 6 மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் தலைமைச்செயலாளர் ஆலோசனை + "||" + Will additional restrictions be imposed in districts with high incidence of corona infection? The Chief Secretary consults with 6 District Collectors

கொரோனா தொற்று அதிகமுள்ள மாவட்டங்களில் கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுமா? 6 மாவட்ட கலெக்டர்களுடன் தலைமைச்செயலாளர் ஆலோசனை