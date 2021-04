மாநில செய்திகள்

விடுமுறை நாள் என்பதால் மே 1-ந்தேதி முழு ஊரடங்கு அறிவிக்க அவசியமில்லை ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + It is not necessary to declare a full curfew on May 1 as it is a holiday

விடுமுறை நாள் என்பதால் மே 1-ந்தேதி முழு ஊரடங்கு அறிவிக்க அவசியமில்லை ஐகோர்ட்டில், தமிழக அரசு விளக்கம்