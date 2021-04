மாநில செய்திகள்

கள்ளச்சந்தையில் ரெம்டெசிவிர் மருந்தை விற்ற விக்னேஷ் என்பவர் கைது + "||" + Vignesh arrested for selling Remdesivir on the black market

கள்ளச்சந்தையில் ரெம்டெசிவிர் மருந்தை விற்ற விக்னேஷ் என்பவர் கைது