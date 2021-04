மாநில செய்திகள்

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கள்ளச்சந்தையில் விற்ற மேலும் ஒருவர் சென்னையில் கைது + "||" + Another person has been arrested in Chennai for selling Remdesivir on black market

ரெம்டெசிவிர் மருந்தை கள்ளச்சந்தையில் விற்ற மேலும் ஒருவர் சென்னையில் கைது