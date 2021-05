மாநில செய்திகள்

வரலாறு வியக்கும் வகையில் இந்த தேர்தலிலும் தொடர் வெற்றி பெற்று அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைக்கும்; எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் நம்பிக்கை + "||" + The AIADMK won a series of historic victories in this election as well Rule setting; Edappadi Palanisamy, O. Panneerselvam Trust

