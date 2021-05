மாநில செய்திகள்

தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடாது; அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும்; ஐகோர்ட்டு கருத்து + "||" + Should not be involved in election victory celebrations; Political party leaders should set an example; High Court opinion

தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபடக்கூடாது; அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் முன்னுதாரணமாக திகழ வேண்டும்; ஐகோர்ட்டு கருத்து