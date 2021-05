மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிப்பது யார்? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை - 11 மணிக்கு முன்னணி நிலவரம் தெரியும் + "||" + Who will rule Tamil Nadu? Counting of votes at 8 am today - At 11 o'clock the leading situation is known

தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிப்பது யார்? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை - 11 மணிக்கு முன்னணி நிலவரம் தெரியும்