மாநில செய்திகள்

வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணம் மோசடி: அமைச்சர் உதவியாளருக்கு எதிராக சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணை - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு + "||" + Claiming to buy the job Fraud: CPCID against Ministerial Assistant Investigation - Court of Action Order

வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பணம் மோசடி: அமைச்சர் உதவியாளருக்கு எதிராக சி.பி.சி.ஐ.டி. விசாரணை - ஐகோர்ட்டு அதிரடி உத்தரவு