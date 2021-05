கொரோனா ஒழிப்பில் மிகப்பெரிய தோல்வி: மத்தியிலும் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என மக்கள் நினைக்க தொடங்கிவிட்டனர் - ப.சிதம்பரம் பேட்டி

மாநில செய்திகள்

கொரோனா ஒழிப்பில் மிகப்பெரிய தோல்வி: மத்தியிலும் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என மக்கள் நினைக்க தொடங்கிவிட்டனர் - ப.சிதம்பரம் பேட்டி + "||" + People are beginning to think that regime change is needed in the middle - Interview with P. Chidambaram

கொரோனா ஒழிப்பில் மிகப்பெரிய தோல்வி: மத்தியிலும் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என மக்கள் நினைக்க தொடங்கிவிட்டனர் - ப.சிதம்பரம் பேட்டி