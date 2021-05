மாநில செய்திகள்

‘டாஸ்மாக்' கடைகள் 2 நாட்கள் அடைப்பு: தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ரூ.292 கோடிக்கு மது விற்பனை - மதுபானங்களை சேமித்து வைத்த மதுபிரியர்கள் + "||" + 'Tasmac' stores closed for 2 days: Rs 292 crore worth of liquor sold in Tamil Nadu in one day - Liquor lovers storing liquor

‘டாஸ்மாக்' கடைகள் 2 நாட்கள் அடைப்பு: தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ரூ.292 கோடிக்கு மது விற்பனை - மதுபானங்களை சேமித்து வைத்த மதுபிரியர்கள்