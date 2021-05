மாநில செய்திகள்

சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க.ஸ்டாலின் 25,166 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை + "||" + In the Kolathur constituency of Chennai, MK Stalin was leading by 25,166 votes

