மாநில செய்திகள்

காட்பாடி தொகுதியில் 746 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் துரைமுருகன் வெற்றி + "||" + Thuraimurugan won the Katpadi constituency by a margin of 746 votes

