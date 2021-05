மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நேற்று மட்டும் 20,952 பேருக்கு கொரோனா; 122 பேர் பலி + "||" + Corona for 20,952 people in Tamil Nadu yesterday alone; 122 killed

தமிழகத்தில் நேற்று மட்டும் 20,952 பேருக்கு கொரோனா; 122 பேர் பலி