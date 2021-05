மாநில செய்திகள்

பேராவூரணியில் 54 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தி.மு.க. வெற்றி: மாமனார் வென்ற தொகுதியை கைப்பற்றிய மருமகன் + "||" + After 54 years in Peravurani, the DMK Victory: The son-in-law who captured the constituency won by the father-in-law

பேராவூரணியில் 54 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தி.மு.க. வெற்றி: மாமனார் வென்ற தொகுதியை கைப்பற்றிய மருமகன்