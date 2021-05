மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. தோல்வி எதிரொலி: முதல்-அமைச்சர் பதவியை எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா + "||" + ADMK Echo of failure: Edappadi Palanisamy resigns as First Minister

அ.தி.மு.க. தோல்வி எதிரொலி: முதல்-அமைச்சர் பதவியை எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா