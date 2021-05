மாநில செய்திகள்

தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரிகள் நேரில் வாழ்த்து + "||" + Officials congratulate MK Stalin on his inauguration as the Chief Minister of Tamil Nadu

தமிழக முதலமைச்சராக பதவியேற்க உள்ள மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அதிகாரிகள் நேரில் வாழ்த்து