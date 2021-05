மாநில செய்திகள்

தமிழக சட்டமன்ற திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் ஒருமனதாக தேர்வு + "||" + MK Stalin unanimously elected as the Chairman of DMK Legislative Assembly

தமிழக சட்டமன்ற திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் ஒருமனதாக தேர்வு