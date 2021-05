மாநில செய்திகள்

தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்க்கலாம்: மெட்ரோ ரெயிலில் 50 சதவீத பயணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி + "||" + Avoid unnecessary travel: Only 50 percent of passengers are allowed on the metro train

தேவையற்ற பயணத்தை தவிர்க்கலாம்: மெட்ரோ ரெயிலில் 50 சதவீத பயணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி