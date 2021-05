மாநில செய்திகள்

அம்மா உணவகத்தை சூறையாடிய தி.மு.க.வினர் மீது நடவடிக்கை மாவட்ட செயலாளர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி + "||" + Interview with District Secretary Ma Subramanian on the action taken against the DMK looter

அம்மா உணவகத்தை சூறையாடிய தி.மு.க.வினர் மீது நடவடிக்கை மாவட்ட செயலாளர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி