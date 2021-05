மாநில செய்திகள்

கீழடி அகழாய்வில் மூடியுடன் கிடைத்த மண்பானையில் பாசி மணிகள் இருந்தன + "||" + There were moss beads in the clay found with the lid in the excavation below

கீழடி அகழாய்வில் மூடியுடன் கிடைத்த மண்பானையில் பாசி மணிகள் இருந்தன