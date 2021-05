மாநில செய்திகள்

கொரோனா சிகிச்சை தேவைப்படுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தால் தரமான சிகிச்சை அளிக்க படுக்கை வசதி, ஆக்சிஜன் இருப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும் + "||" + As the number of people in need of corona treatment increases, bed rest and oxygen availability should be ensured to provide quality treatment

