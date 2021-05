மாநில செய்திகள்

குறைந்து வந்த நிலையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு + "||" + Petrol and diesel prices have risen again as they have declined

குறைந்து வந்த நிலையில் பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு