மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோய் பரவலை தடுக்க இன்று முதல் மாநகர பஸ்கள் 50 சதவீத இருக்கைகளுடன் இயக்கம் + "||" + The first city buses with 50 percent seats will be operational today to prevent the spread of corona disease

கொரோனா நோய் பரவலை தடுக்க இன்று முதல் மாநகர பஸ்கள் 50 சதவீத இருக்கைகளுடன் இயக்கம்