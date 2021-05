மாநில செய்திகள்

'டாஸ்மாக்' கடைகள் இன்று முதல் காலை 8 மணிக்கு திறப்பு மதியம் 12 மணி வரை மட்டுமே மது விற்பனை + "||" + The 'Tasmac' stores are open from 8 a.m. today until 12 noon

