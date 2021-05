மாநில செய்திகள்

மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இடஒதுக்கீடு ரத்து: தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல் + "||" + Cancellation of reservation for Maratha community: Govt of Tamil Nadu should appeal to Supreme Court

மராத்தா சமூகத்தினருக்கு இடஒதுக்கீடு ரத்து: தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் தொல்.திருமாவளவன் வலியுறுத்தல்