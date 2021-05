மாநில செய்திகள்

உடனடியாக சாதிவாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Dr. Anbumani Ramadoss insists that Sativari census should be conducted immediately

