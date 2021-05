மாநில செய்திகள்

கொரோனா தீவிரமாக பரவி வருவதால் ஆக்சிஜன் தேவை, தடுப்பூசி இருப்பு தெரிந்து கொள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அவசர கட்டளை மையங்கள் + "||" + Emergency Command Centers in all districts to know the need for oxygen and vaccine availability as corona is spreading rapidly

