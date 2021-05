மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோயாளிகளுக்காக மருத்துவமனை வாசல்களில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய பஸ்கள் ஜெயின் அமைப்பினர் ஏற்பாடு + "||" + Jain organization arranges buses with oxygen facility at the hospital gates for corona patients

கொரோனா நோயாளிகளுக்காக மருத்துவமனை வாசல்களில் ஆக்சிஜன் வசதியுடன் கூடிய பஸ்கள் ஜெயின் அமைப்பினர் ஏற்பாடு