மாநில செய்திகள்

எப்படியாவது வாங்கிட வேண்டும் என ஆவல் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து வாங்க கூலிக்கு ஆள் வைத்து வரிசையில் இடம் பிடிக்கும் அவலம் + "||" + It is a pity that there is a queue to hire a mercenary to buy the drug 'Remtacivir'

எப்படியாவது வாங்கிட வேண்டும் என ஆவல் ‘ரெம்டெசிவிர்’ மருந்து வாங்க கூலிக்கு ஆள் வைத்து வரிசையில் இடம் பிடிக்கும் அவலம்