மாநில செய்திகள்

பயணிகள் வரத்து குறைந்ததால் சென்னையில் 100 விமான சேவை மட்டுமே இயக்கம் + "||" + Only 100 airlines operate in Chennai due to low passenger traffic

பயணிகள் வரத்து குறைந்ததால் சென்னையில் 100 விமான சேவை மட்டுமே இயக்கம்