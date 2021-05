மாநில செய்திகள்

4 மணி நேரம் மட்டுமே விற்பனை: ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளில் காலையிலேயே குவிந்த மதுபிரியர்கள் + "||" + Only 4 hours on sale: Liquor lovers congregate at Tasmac stores in the morning

4 மணி நேரம் மட்டுமே விற்பனை: ‘டாஸ்மாக்’ கடைகளில் காலையிலேயே குவிந்த மதுபிரியர்கள்